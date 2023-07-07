Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram сводку об атаках на регион за 6 июля.

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По его данным, в Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии было выпущено восемь снарядов. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, над районом системой противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить несколько воздушных целей.

«В результате в поселке Разумное выбиты окна в одном многоквартирном доме, различные повреждения зафиксированы в восьми частных домовладениях — посечены кровли, забор, гараж. Повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи», — написал глава приграничного российского региона.

Гладков отметил, что в Валуйском городском округе из артиллерии обстреляли село Новопетровка. Там было зафиксировано два прилета. После атаки не удалось спасти одного мужчину.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено 12 минометных снарядов. На земле обошлось без последствий, подчеркнул белгородский глава.