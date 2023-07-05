Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

Все точки нанесения ударов ВСУ ракетами западного производства по гражданским объектам, в числе которых администрация Волновахи и соцучреждения Макеевки, согласуются представителями стран НАТО.
Об этом сообщил в эфире телеканале "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО. Соответственно, это [делается] абсолютно умышленно, с пониманием, что там за объекты", - сказал Пушилин.