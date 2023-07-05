Пушилин: удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

"Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО. Соответственно, это [делается] абсолютно умышленно, с пониманием, что там за объекты", - сказал Пушилин.