В НАТО анонсировали крупнейшие изменения в обороне альянса за 40 лет

Лидеры стран НАТО одобрят крупнейшие планы обороны альянса за 40 лет на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в интервью Digi24 сообщил заместитель генсека объединения Мирча Джоанэ .

«Лидеры одобрят новое поколение планов обороны НАТО — крупнейшее изменение за последние 40 лет. Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности, новая философия обороны и сдерживания», — приводятся в материале его слова.

Джоанэ выразил уверенность, что лидеры стран НАТО одобрят эти планы, по ним ведутся переговоры и каждый раз документы, связанные с ними носят политический и стратегический характер. Он уточнил, что на саммите, в том числе, сделают обязательным направление на нужды обороны 2% ВВП государств и установят новый уровень политических отношений с Киевом в рамках Совета Украины.