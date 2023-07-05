В Минобороны РФ назвали ложью слова британского адмирала о российской армии
В Минобороны России заявили, что слова британского адмирала Тони Радакина о потерях российской бронетехники «обескураживают вселенским масштабом вранья». Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья. И все это на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией», – говорится в сообщении российского ведомства.
Помимо этого, Минобороны назвало отправленную Украине западную технику «металлоломом, который после переплавки послужит новым российскими регионам сырьём в ходе восстановительных работ».
«А выковырянные из ракет микросхемы, вероятно, можно будет вставить в российские "стиральные машинки", о чем не так давно рассказывала сказки Урсула фон дер Ляйен», – добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны России анонсировало совместные российско-сирийские учения.