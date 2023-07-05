«Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья. И все это на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией», – говорится в сообщении российского ведомства.