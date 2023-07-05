СМИ: США используют коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину

Соединенные Штаты прибегают к услугам коммерческих перевозчиков для переброски вооружений и военной техники на Украину, рассказал обозреватель Уильям Аркин в статье для Newsweek.

Автор статьи пояснил, что в ходе работы над материалом опросил большое количество экспертов, а также официальных лиц, включая сотрудников ЦРУ.

По его данным, Вашингтон использует для поставок на Украину две мощные транспортные сети. Первая из них - открытая, ее никто не скрывает. Суда доставляют из США военные грузы в порты Германии, Бельгии, Польши, Нидерландов. Затем оружие перевозится на Украину железнодорожным и автомобильным транспортом.

Вторая сеть, в рамках которой перевозки осуществляют с помощью коммерческих авиалайнеров, держится в тайне.

Источник пояснил, что Вашингтон опасается жестких действий России в случае, если детали рейсов, базы, подрядчики станут известны.