В МО России сообщили об уничтожении шести беспилотников ВСУ
Российским средствам противовоздушной обороны удалось перехватить шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ликвидировав шесть беспилотных летательных аппаратов украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — добавил Конашенков.
Представителя Минобороны РФ также рассказал, что военные силы уничтожили шесть украинских беспилотников на территории населенных пунктов Артемовск (ДНР), Калиновка (ЛНР), Таволжанка (Харьковская область) и Любимовка, Самойловка (Запорожская область).
Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Кроме того, российским ПВО удалось перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.