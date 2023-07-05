Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате денацификации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал U.S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, конфликт на Украине закончится на условиях России.

Экс-разведчик считает, что власти РФ не могут доверять Киеву по поводу заключения какого-либо мирного соглашения. По его мнению, после победы Россия проведет на Украине демилитаризацию и денацификацию, а правительство Зеленского потеряет власть.

«Для украинцев все пойдет наперекосяк. Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств», - заключил Риттер.

Британская газета Financial Times ранее рассказала со ссылкой на европейских и американских чиновников, что военная поддержка Украины со стороны Запада приближается к максимуму своих возможностей.

Союзники Украины, в частности, опасаются, что военная поддержка Киева прекратится в 2024 году на фоне президентских выборов в США.