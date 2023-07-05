В ДНР уничтожен замкомандира элитного спецназа СБУ

В Донецкой народной республике (ДНР) уничтожен заместитель командира элитного спецназа «Альфа» Глеб Лакуста. Об этом сообщил в своем Евгений Поддубный .

«Ликвидированный подполковник Глеб Лакуста занимал должность заместителя командира "Альфы" управления СБУ по Черновицкой области», — написал он. Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку контратаки Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки в ДНР. По данным источника в командовании группировки войск «Юг», российские авиация и артиллерия сейчас уничтожают остатки сил противника.