На Западе объяснили установку советского «Контакта» на украинские Leopard 2

Установка блоков динамической защиты «Контакт-1» на переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2 позволит снизить их уязвимость. Оснащение машин дополнительной защитой объяснили в публикации западного издания Army Recognition.

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Отмечается, что в сети появились фотографии Leopard 2A4 с блоками советского «Контакта», установленными на башне и бортах корпуса. Издание приводит мнение немецких военнослужащих, которые утверждают, что брони Leopard 2A4 не хватит для защиты от снарядов российских танков Т-90 или современных модификаций Т-72.

В публикации утверждается, что благодаря «Контакту» Leopard 2A4 сможет противостоять современным кумулятивным снарядам и противотанковым управляемым ракетам. Танк получил стальные экраны, на которых установили блоки ДЗ.

В июне РИА Новости писало, что броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств.