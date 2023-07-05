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В Минобороны рассказали об уничтожении ДРГ на Краснолиманском направлении

По данным Министерства обороны России на Краснолиманском направлении были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

В Минобороны рассказали об уничтожении ДРГ на Краснолиманском направлении
© РИА Новости

«В районах населенных пунктов Серебрянка и Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении 90 человек, один танк и другую бронетехнику. Активные боевые действия идут в районе города Макеевка, где российские войска отражают наступление 63-й и 66-й бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска группировки «Юг» подвергли ракетно-бомбовым и артиллерийским ударам места дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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