Российские войска за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России .

Там уточнили, что противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР).

«Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой народной республики нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

За сутки, отметили в Минобороны, ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Помимо того, около населенного пункта Невельское в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.