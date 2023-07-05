Французский генерал спрогнозировал итог контрнаступления ВСУ
Отставной генерал французской армии, специалист по России и Ближнему Востоку Жан-Бернар Пинатель предрек провал контрнаступления ВСУ, сообщает ТАСС.
Пинатель, который ранее руководил службой информации и связей с общественностью французской армии, считает, что российская армия во всем превосходит ВСУ и не позволит украинской армии достичь своих целей.
«Я абсолютно не верю в успех украинского контрнаступления. У русских значительное превосходство в воздухе. Но у них также есть преимущество и на земле, даже сами украинцы признают, что они выпускают 4 тыс. снарядов в день, в то время как Россия выпускает 20 тыс.», — пояснил Пинатель.
Главной слабостью Киева Пинатель считает нехватку личного состава, который при этом ВСУ теряют в пропорции пять к одному против российской армии.
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