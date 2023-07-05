Французский генерал спрогнозировал итог контрнаступления ВСУ

«Я абсолютно не верю в успех украинского контрнаступления. У русских значительное превосходство в воздухе. Но у них также есть преимущество и на земле, даже сами украинцы признают, что они выпускают 4 тыс. снарядов в день, в то время как Россия выпускает 20 тыс.», — пояснил Пинатель.