$89.55+0.2297.74+0.48

Китайские военные провели стратегические переговоры с Британией и Францией

Китайская военная делегация провела стратегические переговоры с Британией и Францией впервые после начала украинского конфликта, передает South China Morning Post.

Китайские военные провели стратегические переговоры с Британией и Францией
© РИА Новости

Минобороны КНР опубликовало краткое заявление о визите в день его завершения, но не указало, кто входил в состав китайской делегации. В заявлении ведомства говорится, что Пекин обсудил с иностранными участниками развитие двусторонних отношений в области обороны. Кроме того, стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости