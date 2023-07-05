Китайские военные провели стратегические переговоры с Британией и Францией

Минобороны КНР опубликовало краткое заявление о визите в день его завершения, но не указало, кто входил в состав китайской делегации. В заявлении ведомства говорится, что Пекин обсудил с иностранными участниками развитие двусторонних отношений в области обороны. Кроме того, стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.