Эксперт оценил ход украинского контрнаступления

«Туда как бы пригласили Зеленского. Но не на саммит, а на некий совет «Украина-НАТО»… Вот, чтобы как-то отчитаться и начинаются танцы вокруг атомной электростанции в Запорожье…Для них важно создать конфликт на атомной электростанции, пусть даже там будет утечка. Им плевать на это. Они расскажут, что «русские сами себя взорвали», — объяснил Кошкин.