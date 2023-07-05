Эксперт оценил ход украинского контрнаступления

Военный эксперт Кошкин заявил, что ВСУ выдыхаются на фоне попыток наступления
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что ВСУ начали третью волну контрнаступления.
По мнению эксперта «бросок ВСУ» готовится под саммит НАТО, открытие которого намечено на 11-12 июля.
«Туда как бы пригласили Зеленского. Но не на саммит, а на некий совет «Украина-НАТО»… Вот, чтобы как-то отчитаться и начинаются танцы вокруг атомной электростанции в Запорожье…Для них важно создать конфликт на атомной электростанции, пусть даже там будет утечка. Им плевать на это. Они расскажут, что «русские сами себя взорвали», — объяснил Кошкин.
Он отметил, что ВСУ наступали, используя тактику малых групп без поддержки брони и артиллерии, что в итоге привело лишь к уничтожению личного состава.
«В итоге окажется, что весь «наступ» был в информационном пространстве. У меня лично подозрение, что ВСУ выдыхается»,— добавил специалист.
Он также обратил внимание на то, что НАТО уже не верит никаким заявлениям и заверениям Украины.
«Деньги вложены, а где результат? Они же бизнесмены. И сейчас они терпят репутационные издержки. Но это не значит, что они не будут помогать дальше. Они будут и дальше делать из Украины «анти-Россию», — уверен собеседник RT.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ начали очередную волну контрнаступления.
За основу выбрано Запорожское направление.