НАТО завершает строительство базы рядом с Калининградом

Пентагон достраивает военный объект в польском селе Редзиково, который находится в 200 километрах от границы с Калининградской областью. Об этом со ссылкой на польское издание PAP.pl пишет Ura.ru.

Издание отмечает, что база в Редзиково является противоракетным щитом, который будет сдерживать «ограниченный первый удар противника», и нужен, чтобы «защитить поляков и критически важную инфраструктуру».

Объект станет второй базой противоракетной обороны в Европе, он будет управляться американскими военными. Первую такую базу США построили в румынском населенном пункте Девеселу.

Ранее замминистра обороны Польши Войчех Скуркевич заявил о том, что Варшава не оставит без внимания размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области. Он пригрозил, что НАТО даст коллективный ответ на действия Москвы.