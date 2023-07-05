ВСУ обстреляли приграничный российский регион из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из РСЗО «Град». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под обстрел попал один из граничащих с Украиной районов — Глушковский. Снаряды попали в один из жилых домов в поселке Краснооктябрьский. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт вплотную прилегает к российско-украинской границе.

Количество пострадавших уточняется.