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ВСУ обстреляли приграничный российский регион из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из РСЗО «Град». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ВСУ обстреляли приграничный российский регион из РСЗО
© РИА Новости

Под обстрел попал один из граничащих с Украиной районов — Глушковский. Снаряды попали в один из жилых домов в поселке Краснооктябрьский. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт вплотную прилегает к российско-украинской границе.

Количество пострадавших уточняется.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Горналь. По словам главы региона, артиллерийский снаряд попал в частный дом. Людей в тот момент в помещении не было. Губернатор пообещал выплатить компенсацию собственникам в случае ,если дом не будет подлежать восстановлению.

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