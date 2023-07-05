ВСУ обстреляли приграничный российский регион из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из РСЗО «Град». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Под обстрел попал один из граничащих с Украиной районов — Глушковский. Снаряды попали в один из жилых домов в поселке Краснооктябрьский. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт вплотную прилегает к российско-украинской границе.
Количество пострадавших уточняется.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Горналь. По словам главы региона, артиллерийский снаряд попал в частный дом. Людей в тот момент в помещении не было. Губернатор пообещал выплатить компенсацию собственникам в случае ,если дом не будет подлежать восстановлению.
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