На Украине признали, что не могут преодолеть российские средства РЭБ
Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и ракеты РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Financial Times.
По словам Резникова, подобные боеприпасы были «очень точными», однако мощные российские системы РЭБ находили способы их подавить.
«Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры», — заявил он.
Также Резников рассказал, что недавно Минобороны Украины подписало контракты на техническое обслуживание с западными компаниями. Договоры заключили с британской Babcock International, французской Nexter Systems, производящей артиллерию, и немецкой Rheinmetall, которая занимается выпуском танков Leopard.
Напомним, что МИД РФ неоднократно отмечал, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие Киеву. При этом российские власти подчеркивают, что оно не оказывает существенного влияния на ход спецоперации. В частности накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные Украине Польшей и Португалией.