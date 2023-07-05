Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и ракеты РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Резникова, подобные боеприпасы были «очень точными», однако мощные российские системы РЭБ находили способы их подавить.

«Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры», — заявил он.

Также Резников рассказал, что недавно Минобороны Украины подписало контракты на техническое обслуживание с западными компаниями. Договоры заключили с британской Babcock International, французской Nexter Systems, производящей артиллерию, и немецкой Rheinmetall, которая занимается выпуском танков Leopard.