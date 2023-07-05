Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу

Главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули именной пистолет Glock, который он получил от министра обороны РФ Сергея Шойгу, и другое изъятое у него во время обысков 24 июня оружие. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка.ru».

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Пригожин 4 июля самолично посетил Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, куда он приехал с охраной. До этого бизнесмена официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, которое было обнаружено и изъятого в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке «Северный Версаль», пишет «Фонтанка».

Официальная процедура возврата арсенала, отмечает издание, длилась недолго. Вскоре Пригожин вышел, а сопровождавшие его лица вынесли оружие, сложили его в автомобиль и уехали.

По информации издания, помимо Glock, ему вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов.