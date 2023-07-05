Появилось видео уничтожения украинского беспилотника над Белгородом
В Сети появились кадры уничтожения украинского беспилотника в небе над Белгородом. Видеозапись публикует Telegram-канал Mash.
По их информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон 4 июля в 22:45 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что ранее информацию о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркивал, что повреждений в результате украинской атаки нет.
Утром во вторник, 4 июля, Киев попытался атаковать объекты в столичном регионе с помощью беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что четыре дрона были сбиты на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один подавили средства радиоэлектронной борьбы — он рухнул на территории Одинцовского района Московской области. В результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.