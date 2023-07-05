Минобороны Украины рассказало о возможностях российских систем радиоэлектронной борьбы

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и реактивные системы залпового огня (РСЗО), такие как американские HIMARS. Об этом пишет американская газета Financial Times.

По его словам, западные боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также РСЗО, были «очень точными». «Но, добавил Резников, мощные российские радиоэлектронные системы находили способы их подавить», — говорится в статье газеты.

«Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры», — цитирует FT украинского министра.

Как рассказал изданию военный эксперт, вооружение натовского уровня, в том числе артиллерийское и гаубицы, во время боевых действий на Украине показало как свои плюсы, так и недостатки. По его словам, в ходе боев стало очевидно, что «эти системы не были предназначены для таких интенсивных боевых действий», в которых российская артиллерия ведет огонь без перерыва.

По его мнению, существует риск того, что Запад «останется позади», если дело дойдет до тактики ведения боя, а он не усвоит уроки.

В апреле The Washington Post писал, что Россия пытается нарушить работу Starlink на Украине системами РЭБ «Тобол» и «Тирада-2».