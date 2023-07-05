Израильские военные заявили о завершении КТО в Дженине

Израильские военные покинули район Дженина на Западном берегу реки Иоардан по завершении масштабной КТО. Об этом представитель командования сообщил агентству Франс Пресс.

Напомним, что КТО под Дженином началась 3 июля с атаки штаб-квартиры боевиков, где по данным Израиля хранились оружие и взрывчатка для организации терактов. По данным израильских СМИ, были ликвидированы семеро подозреваемых в терроризме. В ходе операции погибли по меньшей мере четверо палестинцев, в том числе студент из сектора Газа.