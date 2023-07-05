Марочко: Киев усилил группировку войск под городами Сватово и Кременная в ЛНР

Командование ВС Украины усилило группировку своих войск в районе городов Кременная и Сватово в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко .

По его словам, на участке Сватово – Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника, в штурмах участвуют подразделения не только традиционные, но и свежие силы, прибывшие на усиление, передает ТАСС.