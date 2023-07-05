Масляное пятно нашли на месте крушения истребителя МиГ-31

Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, пишет Telegram-канал Shot. Авиакатастрофа произошла вечером 4 июля на Камчатке, экипаж из двух летчиков до сих пор не найден.

Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться от истребителя, рухнувшего в воду.

МиГ-31 выполнял тренировочный полет без боекомплекта. В какой-то момент он пропал с радаров. Борт искала военная и гражданская авиация, сейчас к возможному месту катастрофы направлены спасательные судна.

В прошлом году в Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. Сообщалось, что экипаж самолета сумел катапультироваться.