Масляное пятно нашли на месте крушения истребителя МиГ-31
Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, пишет Telegram-канал Shot. Авиакатастрофа произошла вечером 4 июля на Камчатке, экипаж из двух летчиков до сих пор не найден.
Предполагаемый район падения находится у восточного побережья в акватории Авачинского залива. Пятно могло появиться от истребителя, рухнувшего в воду.
МиГ-31 выполнял тренировочный полет без боекомплекта. В какой-то момент он пропал с радаров. Борт искала военная и гражданская авиация, сейчас к возможному месту катастрофы направлены спасательные судна.
В прошлом году в Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. Сообщалось, что экипаж самолета сумел катапультироваться.
В октябре подобный инцидент произошел в Иркутске. Многоцелевой истребитель Су-30 упал на частный жилой дом, жильцов которого в момент трагедии не было на месте. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что падение военного самолета произошло во время приемо-сдаточного полета. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).