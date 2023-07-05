Минобороны: ВС РФ нанесли удары по местам дислокации "Кракена" и "Грузинского легиона"

Российские войска группировки "Юг" подвергли ракетно-бомбовым и артиллерийским ударам места дислокации батальона "Кракен" и "Грузинского легиона" на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях в зоне Специальной военной операции (СВО).

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Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По информации, предоставленной Астафьевым, огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений "Кракен" и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка. Кроме того, отметил начальник пресс-службы, артиллерийскими подразделениями поражен пункт дислокации наемников "Грузинского легиона" в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино.