Спецоперация на Украине 5 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 июля 2023 года.

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке четыре ракеты из РСЗО

Украинские солдаты открыли огонь по Макеевке и Донецку, сообщает ТАСС.

Для этого использовалась реактивная система залпового огня. Всего было выпущено четыре ракеты.

Звук мощного взрыва был слышен вечером 4 июля в Донецке и Макеевке. Как заявил мэр Донецка Алексея Кулемзина, украинские военные ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам. Власти призвали ограничить перемещение по улицам.

Жители Макеевки нескольких районов города укрылись в подвалах.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны была применена над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — заявил он.

Отмечается, что согласно предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений также удалось избежать.

Стало известно о попытке ВСУ выйти на дорогу к Запорожской АЭС

Военные Украины атакуют в попытке выйти на города Токмак и Мелитополь, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, они также пытаются выйти на дорогу, ведущую к Запорожской атомной электростанции. Если ВСУ пройдут к Васильевке, то это откроет им новые маршруты. При этом Рогов указал, что российская армия блокирует все попытки украинских солдат.

Отмечается, что тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта, однако ВСУ не могут продвинуться на линии боевого соприкосновения.

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