Мобилизация: последние новости на сегодня 5 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 июля 2023, в материале «Рамблера».

Мишустин заявил о необходимости защитить добровольцев СВО полным пакетом соцгарантий

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Добровольцы, участвующие в специальной военной операции, должны иметь все необходимые социальные гарантии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы кабмина России Михаила Мишустина.

По его словам, речь идет, в том числе о государственном личном страховании. По словам премьера, добровольцы «плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину». Они и их близкие должны получить «всю возможную помощь».

Как напомнил Мишустин, до 1 июля добровольческие формирования должны были подписать контракт с Министерством обороны РФ для получения соответствующего юридического и правого статуса. Таким образом, добровольцы «будут защищены таким же пакетом страховых гарантий, как и военнослужащие».

Жители Сургута за неделю собрали около 100 адресных посылок бойцам в зону СВО

Инициативные жители Сургута за неделю собрали 97 адресных посылок для бойцов, воюющих в рамках специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на городские власти.

Адресные посылки позволяют передать частичку домашнего тепла и уюта бойцам, которые защищают Родину.

Всего в региональный пункт сбора передано 394 именные посылки от родственников и друзей тех, кто сегодня находится на фронте. Груз отправится в зону спецоперации 5 июля.

Участникам СВО добавят льгот

Студенты российских вузов, которые принимают участие в специальной военной операции, смогут перевестись на бюджетное обучение c платных отделений, сообщает «Парламентская газета».

Согласно правилам Минобрнауки, обучающийся должен подать заявление и представить документ, подтверждающий его статус участника спецоперации. На основании решения специальной комиссии вузы будут перераспределить имеющиеся вакантные бюджетные места с одной профессии, специальности или направления подготовки на другие.