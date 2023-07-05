Военные Тайваня обнаружили в районе острова 26 самолетов ВС Китая

Армия Тайваня обнаружила в среду 26 летательных аппаратов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле острова. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, девять самолетов входили в опознавательную зону ПВО острова или пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива: в их числе четыре истребителя J-10, два SU-30, один противолодочный самолет Y-8 и пара истребителей J-11.

Вооруженные силы Тайваня задействовали авиацию, корабли, а также наземные зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив, часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.