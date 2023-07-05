Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и руководитель добровольческой группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявили о том, что украинские войска готовят наступление на запорожском направлении.

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Рогов в своем Telegram-канале, ссылаясь на канал "НгП раZVедка", сообщил, что около 5 часов утра 5 июля противник собрался атаковать российские позиции на линии обороны 19-й мотострелковой дивизии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены бросить на этот участок фронта силы численностью до танкового батальона.

Таким образом, говорится в сообщении, ожидается начало масштабного наступления ВСУ в направлении основного удара на линии Степовое - Жеребянки и флангового удара на линии Новоданиловка - Работино.