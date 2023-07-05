Рогов и Рогозин: украинские войска готовят наступление в Запорожской области
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и руководитель добровольческой группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявили о том, что украинские войска готовят наступление на запорожском направлении.
Рогов в своем Telegram-канале, ссылаясь на канал "НгП раZVедка", сообщил, что около 5 часов утра 5 июля противник собрался атаковать российские позиции на линии обороны 19-й мотострелковой дивизии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены бросить на этот участок фронта силы численностью до танкового батальона.
Таким образом, говорится в сообщении, ожидается начало масштабного наступления ВСУ в направлении основного удара на линии Степовое - Жеребянки и флангового удара на линии Новоданиловка - Работино.
В свою очередь, Рогозин в собственном Telegram-канале заявил, что противник готовится к наступлению в зоне ответственности 291-го полка на Запорожском направлении и концентрирует там свои силы. "Готовимся встречать", - подчеркнул Рогозин. Ранее сообщалось, что российскими военнослужащими под Соледаром в ДНР была отражена атака украинских вооруженных формирований. Противник потерял две боевые машины и понес значительные потери в живой силе.