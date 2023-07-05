ВС России отразили атаку украинской армии под Соледаром

«Противник в составе четырёх машин выдвигался к нашему переднему краю: две машины были уничтожены при подходе», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, две бронемашины ВСУ добрались до переднего края, после чего пехота противника встретилась с российской пехотой.