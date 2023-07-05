"Железный купол" Израиля перехватил пять ракет из сектора Газа

Из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории, все они были успешно перехвачены "Железным куполом". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу. 4 июля вечером ЦАХАЛ начал вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан после длившейся два дня контртеррористической операции.

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Ранее в МИД РФ подчеркнули, что Москва выступает за деэскалацию напряженности и переговоры между Израилем и Палестиной в связи с ситуацией в Дженине. 4 июля состоялся телефонный разговор спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком. В ходе разговора стороны обсудили резкое обострение обстановки в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.