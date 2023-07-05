Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия наносит удары по сектора Газа в ответ на запуск ракет с его территории, сообщают вооружённые силы страны.

«В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня вечером, армия Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что удар нанесён по подпольному предприятию по производству оружия, а также по предприятию, производящему материалы для ракет.