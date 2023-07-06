ВС США обвинили Россию в небезопасных маневрах в Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) утверждает, что российские истребители в Сирии якобы совершили "непрофессиональные и небезопасные маневры" по отношению к американским БПЛА, которые проводили операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом в среду сообщил телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел в 10:40 по местному времени 5 июля, когда якобы три российских истребителя приблизились к трем американским беспилотникам MQ-9 Reaper.

По утверждению командующего СЕНТКОМ генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, истребители будто бы нарушили "установленные нормы и протоколы", выпустив "несколько парашютных сигнальных ракет перед БПЛА". Гринкевич также утверждал, что один из российских пилотов якобы расположил свой истребитель перед американским беспилотником и "включил форсажную камеру", затруднив таким образом оператору БПЛА управление аппаратом.