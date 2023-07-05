ВСУ при обстреле Макеевки повредили здания восьми медучреждений
В Макеевке после обстрела со стороны войск Украины пострадали восемь медицинских организаций и медицинский колледж, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление и. о. главы Министерства здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева.
По его словам, взрывной волной повреждены остекления, двери и фасады зданий. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа.
Серьезные повреждения получило хирургическое отделение городской больницы №2. Также пострадали жилые дома в Червоногвардейском районе города, заявил мэр Владислав Ключаров.
В результате обстрела есть раненые. Глава города назвал повреждения «колоссальными». Точно оценить ущерб сложно из-за темного времени суток, во многих районах повреждено уличное освещение. На месте работают экстренные службы города.