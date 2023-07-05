Момент уничтожения беспилотника системой ПВО над Белгородом попал на видео

В сети появилась видеозапись с моментом уничтожения украинского беспилотника системой противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом. Ее публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в небе над лесом появляется яркая световая вспышка, а затем слышен взрыв. По информации авторов канала, дрон был сбит за час до полуночи 4 июля.

В Белгородской области за сутки дважды сработала система ПВО. Сначала это произошло в Белгороде и Белгородском районе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, никто не пострадал, оперативные службы уточняют разрушения на земле. Глава региона не уточнил, по каким конкретно целям отработала ПВО.

Затем система ПВО сработала в городе Валуйки из-за обстрела со стороны Украины. Повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей.