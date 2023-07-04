Минобороны РФ анонсировало совместные российско-сирийские учения

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что с 5 июля начнутся новые совместные военные учения России и Сирии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, во время учений будут отработаны совместные действий сил авиации, противовоздушной обороны, а также радиоэлектронной борьбы при отражении воздушного нападения. Гуринов также уточнил, что учения продлятся шесть суток.