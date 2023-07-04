В Макеевке и Донецке прозвучали взрывы
В Донецке во вторник, 4 июля, прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Звуки мощных взрывов были слышны в центре города. Также сообщается, что взрывы прогремели в Макеевке.
По словам мэра Макеевки Владислава Ключарова, в городе повреждены здание районной администрации и несколько домов, пишет Telegram-канал «Донецкое агентство новостей».
Ранее жители Новой Москвы массово сообщали о нескольких взрывах. Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уничтожив несколько беспилотников.
3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Борки в Валуйском городском округе системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.