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Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 36

Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны армии Украины возросло до 36, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Число пострадавших при обстреле Донецка и Макеевки достигло восьми
© ТАСС

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц», — говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что ранены девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

Погиб мужчина 1961 года рождения.

Ранее стало известно, что здание больницы повреждено в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ.

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