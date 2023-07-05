Число пострадавших при обстреле Донецка и Макеевки достигло восьми

Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны армии Украины возросло до 36, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц», — говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что ранены девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

Погиб мужчина 1961 года рождения.