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На Украине заявили, что решение о передаче F-16 для ВСУ уже принято

Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что решение об отправки на Украину западных истребителей F-16 уже принято. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, сейчас».

На Украине заявили, что решение о передаче F-16 для ВСУ уже принято
© globallookpress.com

«Украина будет с F-16, это решение уже, в принципе, принято. Остальное — вопрос времени», – заявил он.

Игнат также добавил, что без соблюдения процессов, которые сопровождают эксплуатацию истребителей, передача самолётов невозможно. К таким процессам Игнат отнёс обучение пилотов и инженеров, а также подготовка необходимой инфраструктуры.

«А на это нужно время», – добавил он.

Ранее руководитель военного комитета НАТО заявил, что Украина не получит истребители F-16, пока не закончит контрнаступление.

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