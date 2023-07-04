Украина в ночь на среду, 5 июля, собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет РИА «Новости».

Карчаа отметил, что Украина также планирует ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Киев постоянно осуществляет провокации в регионе. По его словам, ярким примером этого является диверсия на Каховской ГЭС.