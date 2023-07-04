Шольц прокомментировал американские поставки оружия Украине
США при поставках оружия Украине соблюдают все соответствующие международные нормы. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.
Во время его пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку один из журналистов спросил о возможности передачи США кассетных боеприпасов Украине. Шольц ответил, что не считает, что данные сообщения «имеет смысл комментировать».
«Во всяком случае, я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, Будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились», — добавил он.
Также Шольц призвал всех готовиться к длительному конфликту на Украине.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял о вероятности поставок Вашингтоном на Украину кассетных боеприпасов.