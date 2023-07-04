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Шольц прокомментировал американские поставки оружия Украине

США при поставках оружия Украине соблюдают все соответствующие международные нормы. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Шольц прокомментировал американские поставки оружия Украине
© globallookpress.com

Во время его пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку один из журналистов спросил о возможности передачи США кассетных боеприпасов Украине. Шольц ответил, что не считает, что данные сообщения «имеет смысл комментировать».

«Во всяком случае, я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, Будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились», — добавил он.

Также Шольц призвал всех готовиться к длительному конфликту на Украине.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял о вероятности поставок Вашингтоном на Украину кассетных боеприпасов.

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