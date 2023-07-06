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Минобороны предложило наказывать командиров за несоблюдение прав военных

Минобороны предложило наказывать командиров за несоблюдение прав военных, соответствующий указ опубликован на портале проектов правовых актов.

Минобороны предложило наказывать командиров за несоблюдение прав военных
© РИА Новости

Ведомство намерено внести изменения в закон «О статусе военнослужащих». Предлагается внести еще три правонарушения: непринятие командиром мер по соблюдению прав военных, отдание приказа без наличия материально-технического обеспечения его выполнения и воспрепятствование работе военной полиции.

За грубые проступки назначается арест до 45 суток.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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Согласно распространенному видео, украинская бронированная машина была поражена точным попаданием управляемой ракеты, которая была пущена с российского вертолета Ка-52 «Аллигатор».

В Минобороны РФ не уточнили, какое количество украинских военнослужащих было уничтожено при ударе экипажем Ка-52.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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