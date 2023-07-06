Минобороны предложило наказывать командиров за несоблюдение прав военных, соответствующий указ опубликован на портале проектов правовых актов.

Ведомство намерено внести изменения в закон «О статусе военнослужащих». Предлагается внести еще три правонарушения: непринятие командиром мер по соблюдению прав военных, отдание приказа без наличия материально-технического обеспечения его выполнения и воспрепятствование работе военной полиции.

За грубые проступки назначается арест до 45 суток.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно распространенному видео, украинская бронированная машина была поражена точным попаданием управляемой ракеты, которая была пущена с российского вертолета Ка-52 «Аллигатор».

В Минобороны РФ не уточнили, какое количество украинских военнослужащих было уничтожено при ударе экипажем Ка-52.