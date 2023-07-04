В ряды Вооруженных сил (ВС) России с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Такое число раскрыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram -канале.

«По данным министерства обороны с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек», — сказал он.

Политик уточнил, что в результате работы темпы работы по контракту увеличились за июнь до 1400 человек в день.

Ранее замминистра обороны России Николай Панков заявил, что число россиян, поступивших на контрактную службу, резко выросло. По его словам, за первые десять дней июня на службу по контракту были приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года и в 3,1 раза — в апреле.