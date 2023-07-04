Генерал ВСУ рассказал об усилении позиций на границе с Белоруссией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают позиции на границе с Белоруссией личным составом и техникой. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram-канале.

Генерал уточнил, что решение усилить северную границу государства было принято в связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции. Он добавил, что укрепление линии обороны продолжается круглосуточно.