Генерал ВСУ рассказал об усилении позиций на границе с Белоруссией
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают позиции на границе с Белоруссией личным составом и техникой. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram-канале.
Генерал уточнил, что решение усилить северную границу государства было принято в связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции. Он добавил, что укрепление линии обороны продолжается круглосуточно.
Ранее в военно-гражданской администрации Харьковский области сообщили, что власти Украины вывозят имущество местных предприятий, а также принуждают жителей к эвакуации.
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