СМИ: Россия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы на Украине

Западный эксперт заявил, что РФ эффективно глушит «умные» бомбы ВСУ
Эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон заявил, что армия России эффективно перехватывает и глушит «умные» бомбы, которые используются ВСУ. Об этом сообщает Business Insider.
«Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские», – рассказал Уитингтон.
Он также добавил, что средства радиоэлектронной борьбы российской армии могут заглушить сигналы GPS-систем наведения спутников для таких авиабомб, как JDAM. Это приводит к тому, что «умное» оружие ВСУ просто не работает.
«Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников», – сообщает источник.
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