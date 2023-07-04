СМИ: Россия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы на Украине

Эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон заявил, что армия России эффективно перехватывает и глушит «умные» бомбы, которые используются ВСУ. Об этом сообщает Business Insider.

«Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские», – рассказал Уитингтон.

Он также добавил, что средства радиоэлектронной борьбы российской армии могут заглушить сигналы GPS-систем наведения спутников для таких авиабомб, как JDAM. Это приводит к тому, что «умное» оружие ВСУ просто не работает.