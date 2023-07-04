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Западный эксперт заявил, что РФ эффективно глушит «умные» бомбы ВСУ

Эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон заявил, что армия России эффективно перехватывает и глушит «умные» бомбы, которые используются ВСУ. Об этом сообщает Business Insider.

СМИ: Россия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы на Украине
© РИА Новости

«Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские», – рассказал Уитингтон.

Он также добавил, что средства радиоэлектронной борьбы российской армии могут заглушить сигналы GPS-систем наведения спутников для таких авиабомб, как JDAM. Это приводит к тому, что «умное» оружие ВСУ просто не работает.

«Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников», – сообщает источник.

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