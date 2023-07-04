Стало известно о попытке ВСУ выйти на дорогу к Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют в попытке выйти на города Токмак и Мелитополь, а также на дорогу, ведущую к Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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По его словам, украинская армия движется с северо-востока васильевского направления. Проход к Васильевке откроет для ВСУ новые маршруты, но Российская армия блокирует все попытки противника, сообщил Рогов.