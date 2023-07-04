Стало известно о попытке ВСУ выйти на дорогу к Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют в попытке выйти на города Токмак и Мелитополь, а также на дорогу, ведущую к Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, украинская армия движется с северо-востока васильевского направления. Проход к Васильевке откроет для ВСУ новые маршруты, но Российская армия блокирует все попытки противника, сообщил Рогов.
Он добавил, что интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта, но стратегия активной обороны, выбранная Вооруженными силами (ВС), не дает ВСУ продвинуться на линии боевого соприкосновения.
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