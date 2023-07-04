Названа причина укрепления позиций НАТО на Востоке

Действия НАТО по укреплению своих позиций на Востоке встречают поддержку стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне усиления Китая. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

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Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что в краткосрочной перспективе следует ожидать сближения Запада и восточноазиатских стран, опасающихся наращивания военно-стратегического партнерства России и Китая.

Как указал профессор политологии токийского Университета Мэйдзи Гакуин Стивен Наги, укрепление отношение между НАТО с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией может только стабилизировать баланс в регионе.