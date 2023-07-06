В ЛНР заявили о смене тактики ведения боя ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к тактике хаотичных обстрелов в ответ на удары российских сил на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Марочко, Вооруженные силы РФ на указанном направлении наносят удары по 14-й отдельной механизированной бригаде и 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Он уточнил, что украинские военные пытаются отвечать, однако в последнее время их удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям.

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что самоходная пушка «Гиацинт-С» ВСУ была обнаружена и уничтожена группой спецназа на Купянском направлении с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.