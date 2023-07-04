В США российское дистанционное минирование назвали разрушением для ВСУ
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал российскую тактику дистанционного минирования разрушением для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По его словам, использование артиллерийских снарядов для дистанционного минирования наносит «сокрушительные удары по украинской армии». Они создают новые минные поля после разминирования прежних, и при попытке прорвать российскую оборону военные ВСУ попадают на них.
Экс-разведчик Риттер назвал такую тактику эффективной и очень умной.
Ранее он заявлял, что военные ВСУ подрывают и ломают танки Leopard, чтобы не идти в бой.
В июне в Германии рассказывали, что успешность российской обороны на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины связана с эффективным применением систем дистанционного минирования, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перегруппировкой сил и дистанционным минированием.