В Минобороны сообщили о двух сбитых украинских Су-25
За последние сутки российские силы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.
Военные рассказали, что российские истребители сбили один украинский Су-25 в районе села Григоровка в ДНР, а второй - в районе города Орехов Запорожской области.
Ми-8 был сбит в районе донецкой Новогродовки.
Также за сутки были уничтожены 14 украинских беспилотников.
Накануне, 3 июля в Минобороны заявили об уничтожении украинского истребителя Су-27. Он был сбит в районе Каменки в Херсонской области.
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