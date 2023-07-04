За последние сутки российские силы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Военные рассказали, что российские истребители сбили один украинский Су-25 в районе села Григоровка в ДНР, а второй - в районе города Орехов Запорожской области.

Ми-8 был сбит в районе донецкой Новогродовки.

Также за сутки были уничтожены 14 украинских беспилотников.