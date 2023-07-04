ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8 в небе над ДНР
Российская истребительная авиация сбила в ДНР самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 украинских ВВС, сообщили в Минобороны России.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Григоровка и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.
Кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады теробороны в Харьковской области.