ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8 в небе над ДНР

«Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Григоровка и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.